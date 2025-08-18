ガールズグループME:Iが、8月16日（土）17日（日）に神奈川・Kアリーナ横浜にて、アリーナツアー「2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ”THIS IS ME:I”」を開催した。今回はME:I初のアリーナツアーとして全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）を巡る。7月末に長野からスタートした本ツアーでは、デビュー曲「Click」やこれまでリリースした楽曲に加え、9月3日（水）発売の1st ALBUM『WHO I AM』に収録されている新曲の