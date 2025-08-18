◇ナ・リーグドジャース 5―4 パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）パドレスは17日(日本時間18日)、敵地でドジャースに4―5で敗れ、ナ・リーグ西地区首位攻防戦で3連敗を喫して2ゲーム差をつけられた。39歳初登板となった先発のダルビッシュ有投手は4回3安打2四球5三振4失点で勝ち負けはつかなかった。ドジャース・大谷翔平手(31)との対戦は右前打、左飛で2打数1安打だった。ダルビッシュは初回、「1番・DH」の大谷に