【MLB】ドジャース5-4パドレス（8月17日・日本時間18日／アナハイム）【映像】大谷、ダルビッシュとの今季初対戦で技ありヒットドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席で技ありのライト前ヒットを放ち、先制のきっかけを作る活躍を見せた。パドレス先発・ダルビッシュ有投手と今季初対決となった第1打席はライト前ヒットを放ち、2試合連続安打をマーク。1死一塁の場面で迎えた第2打席は