きのうの道内は低気圧などの影響で激しい雨が降りました。この雨の影響で、JR宗谷線では線路の土砂が流出したほか豊富町では一部の地区に避難指示が出されています。※その後、避難指示は１８日午前７時１９分に解除されました。道路が冠水するほどの大雨となった、道南の江差町。きのうの道内は、低気圧などの影響で道南や道北を中心に激しい雨が降り、一部の地域で一時、大雨警報が発表されました。豊富町はきのうの24時間降水量