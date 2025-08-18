「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が同点に追いつかれた直後の八回に左中間へ勝ち越しの１３号ソロを放った。スアレスがカウント２ボールから投じた３球目だった。内角寄りのフォーシームをきれいに捉えると、打球は左中間スタンドに飛び込んだ。ベッツはゆっくり打球を見つめながら歩き出し、ベンチの大谷らもガッツポーズ。確信の一撃だ。ドジャースタジアムは大