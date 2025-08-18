■MLBドジャース 5−4 パドレス（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは、パドレスを5ー4で下し、ナ・リーグ西地区首位攻防戦3連勝を飾り、単独首位をキープした。大谷は1番DHで先発出場し、パドレス先発のダルビッシュ有（39）からライト前ヒットを放ち4打数1安打とした。試合は4−4の同点で迎えた8回裏、M.ベッツ（32）が決勝ホームランを放ち、ドジャースが勝利、パドレスに2ゲーム差をつけた。1回、大谷はカウン