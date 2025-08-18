ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【獅子座（しし座）】今週は、にぎやかな場所よりも神聖なところや自然が多い場所で過ごすと◎ 心の声に耳を傾けるような時間を持つのも大切なようで