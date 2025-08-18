◆アーチェリー◇国スポ・東海ブロック大会▽成年女子団体〈１〉静岡（杉本、山内、渡辺）１８５０点〈２〉岐阜１７９６点〈３〉愛知１７７３点〈４〉三重１７６４点（１７日・小笠山総合運動公園多目的広場）成年＆少年男女の４種目が行われた。３選手の合計点で争う団体戦で、世界選手権（９月７日開幕・韓国）の日本代表・杉本智美（３０）＝ミキハウス、浜松商高出＝を擁する静岡の成年女子は１８５０点で２位の岐阜に５