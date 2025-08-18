ＴＢＳ・齋藤慎太郎アナウンサーが、バキバキの肉体姿を披露した。１８日までにインスタグラムで「腹筋チェック」と題して、鏡に映る自慢の肉体美をアップした。この投稿には「めちゃくちゃ良い筋肉質ですね」「腹斜筋がマジで神」「見惚れてしまいます」などの声が寄せられている。