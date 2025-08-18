全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。柔道女子６３キロ級では桐蔭学園・織茂永愛選手（３年）が初優勝した。織茂選手は「（前日の）団体戦決勝で負けて、個人戦では絶対に優勝したいと思っていた。（昨年の総体３位、春の選手権２位で）ずっと優勝を逃していて、ようやく金メダルを手にできて、とってもうれしい」と喜びを