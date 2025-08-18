ありがちな悩みを解消！ 今回ピックアップしたのは、食べやすいカットの仕方、残りがちな芯の取り方など、キウイにありがちな悩みを解消してくれるレシピ。皮をむくのが面倒で、ついキウイをスルーしていた人も、簡単な皮のむき方をマスターすれば、きっとキウイが食べたくなるはずですよ。 ヘタをクルクルと どれも同じ甘さになるようにカット！ いかがですか？栄養価も高くて、身体にもいいフルーツです。ぜひ朝食や