日本時間８時０１分に英ライトムーブ住宅価格（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ライトムーブ住宅価格（8月）08:01 予想N/A前回-1.2%（前月比) 予想N/A前回0.1%（前年比)