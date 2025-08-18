東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.19高値147.87安値146.74 148.92ハイブレイク 148.40抵抗2 147.79抵抗1 147.27ピボット 146.66支持1 146.14支持2 145.53ローブレイク ユーロドル 終値1.1703高値1.1715安値1.1646 1.1799ハイブレイク 1.1757抵抗2 1.1730抵抗1 1.1688ピボット 1.1661支持1 1.1619支持2 1.1592ローブレイク