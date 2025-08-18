「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）こともなげに抑えた。阪神・石井大智投手（２８）が２点リードの八回に登板し、１回を１安打無失点に封じてプロ野球新記録となる４０試合連続無失点の金字塔を打ち立てた。右腕の快投もあって巨人に連勝を飾り、優勝マジックは藤川球児監督（４５）の背番号と同じ「２２」となった。２位とのゲーム差は今季最大の「１３」。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は石井について「豊富な練