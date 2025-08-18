気象台は、午前8時6分に、大雨警報（浸水害）を出雲崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・出雲崎町に発表 18日08:06時点下越では、18日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。下越、中越では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm■長岡市□大雨警報・土砂災害・浸水18日昼前