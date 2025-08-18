◇セ・リーグ阪神3―1巨人（2025年8月17日東京D）【畑野理之の談々畑】飛びはねるなどド派手に喜びを表現するわけでもなかった。阪神・石井大智がプロ野球新記録となる40試合連続無失点記録を達成。いつものように淡々とベンチへ戻っていった。まだ8回が終わったばかりだとはいえ、石井らしいと言えば、そうなのかもしれない。今季、唯一の失点も同じ東京ドームの巨人戦だった。4月4日、7―1の9回に3番手で登板。2死から