15日に現役引退を発表した中日・中田翔内野手（36）の巨人時代を取材した。大阪桐蔭1年夏の甲子園での衝撃デビューをテレビで見て、小学生ながら衝撃を覚えた記者にとって「超」が付く程のスーパースター。もの凄く緊張をしながら、名刺を持っていったことを覚えている。取材を重ねる中で、これほどまでに見た目や身にまとうオーラとのギャップを持つ人はいないと感じた。「時間ないねん！1問だけな」と言いながら気づけば10分