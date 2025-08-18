（写真：makaron／PIXTA）個人投資家に人気の優待株投資。初心者でも手軽にできると言われますが、株式投資である以上、リスクはあります。今回は、外食株を約80銘柄保有し、株主優待券で外食チェーンを年間約400回利用している筆者が、失敗しない優待株投資法をお伝えします。優待には満足だが含み損を抱え…最初に、昨年、優待株投資を始めた勝又道夫さん（仮名）の事例を紹介しましょう。勝又さんは40代の会社員で、2024年2月に