○経済統計・イベントなど １３：３０日・第３次産業活動指数 １８：００ユーロ・貿易収支 ２３：００米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ※インドネシア市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：北川精機，パンパシＨＤ 出所：MINKABU PRESS