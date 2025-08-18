１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１９銭前後と前日と比べて６０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１８銭前後と同７銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に日本の内閣府が発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ再開を意識した円買