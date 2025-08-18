１８日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は上値の重い展開が予想される。ただ、売りが優勢となった場合でも深押しはなさそうだ。日経平均は前週１４日に７日ぶりに反落し６００円を超える下げをみせたが、週末１５日はその下げ幅を上回る７００円超の上昇で切り返すなど、目を見張る強さを示している。きょうも活発な押し目買いを背景に下値抵抗力が発揮される公算が大きい。前週末の欧州株市場では主要国の株価