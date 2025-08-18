【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１７日（日本時間１８日）、本拠地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、一回に相手先発のダルビッシュ有から右前打を放って４打数１安打だった。ドジャースは５―４で競り勝ち、パドレスとのナ・リーグ西地区の首位攻防３連戦で３連勝を飾った。