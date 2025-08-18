【ポートランド（米オレゴン州）共同】米女子ゴルフのポートランド・クラシックは17日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターCCで最終ラウンドが行われ、岩井明愛が通算24アンダーでツアー初優勝を果たした。