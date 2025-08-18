木質飼料「キャトルエース」を手がける「エース・クリーン」の社長中井真太郎さん（右）と常務取締役の稲川昌志さん＝北海道北見市北海道北見市の清掃業「エース・クリーン」が開発した、シラカバなどの木材を原料とする家畜飼料が好評だ。新型コロナウイルス流行や、輸入飼料の価格高騰を追い風に需要が拡大。肥育促進につながるとの試験結果が得られたほか、牛がげっぷで排出する温室効果ガスのメタン削減も期待でき、中井真太