SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「勤」でした！■解説上から読むと「退勤（たいきん）」左から読むと「転勤（てんきん）」右に向かって読むと「勤続（きんぞく）」下に向かって読むと「勤怠（きんたい）」パッと思い浮かびましたか？Y
