SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「筋」でした！■解説上から読むと「本筋（ほんすじ）」左から読むと「背筋（せすじ）」右に向かって読むと「筋肉（きんにく）」下に向かって読むと「筋膜（きんまく）」パッと思い浮かびましたか？You