将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われ、チーム藤井が最終スコア5ー4で勝利し決勝進出を決めた。第2局に登場した藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）は、チーム菅井の西田拓也六段（33）を相手に圧巻の終盤力を披露。異次元の読みの力に、解説陣からは「速すぎますね、本当に…」と感嘆の声が上がった。【映像】目の覚めるような「8二