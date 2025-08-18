世界に数多くあるスポーツの中でも、１、２の競技人口の多さを誇るサッカー。プロサッカー選手を夢見るほどではなくても、ボールを蹴ることが楽しくて仕方ない、サッカー好きな子どもたちは多い。一方で、経済的な理由でサッカーをしたくても諦めざるを得ない子どもたちもいる。そんな子どもたちを支援する活動を行っているのが、love.fútbol Japan（ラブフットボール・ジャパン）だ。2006年にアメリカで誕生した団体の日本支