年末年始にあわてて買ったカレンダーやダイアリーがいまいち気に入らなくて、「来年こそは早めに準備しなきゃ！」と一度は思ったことのある人も多いのでは。グリーティングカードメーカーの「日本ホールマーク」では2025年8月初旬より、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインの2026年版カレンダーとダイアリーの発売をスタートした。【画像】PEANUTSデザインの2026カレンダーをもっと見る「PEANUTS」デザイ