今季ドルトムントはドイツの絶対王者バイエルンに食らいつけるだろうか。昨季はクラブOBヌリ・シャヒンを指揮官に据えてスタートしたが、前半戦の結果は散々なものに。結局シャヒンはシーズン途中の1月に解任されることになり、タイトルレースからは早々に漏れてしまった。しかし、ドルトムントは終盤に調子を上げ、リーグ戦では何とか4位に入ってシーズンを終えることに成功した。これはポジティブな結果と言えよう。それを成し遂