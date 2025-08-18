◆米女子プロゴルフツアーポートランド・クラシック最終日（１７日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、米ツアー本格参戦１年目の岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６で通算２４アンダーに伸ばし、米ツアー初優勝を飾った。今季の日本勢の優勝は竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、西郷真央（島津製作所）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）