◇米女子ゴルフツアーポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日米オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC＝6497ヤード、パー72）2打差の単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ノーボギーの66で回り、通算24アンダーで逃げきってツアー初優勝を飾った。双子の千怜（23＝Honda）は通算19アンダーで3位だった。日本ツアー6勝の明愛は、千怜とともに昨年の最終予選会を突破し、今季から米ツアーに