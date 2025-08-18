やりたいことが次々飛び込んでくる週。ただ、プライオリティを決め動かないとトラブルを招くかも。仕事はストイックなスタンスが成功アクション。最後まで油断せずこなしましょう。恋愛は華やかな出会いのネットーワークが広がります。日頃は行かない場所にも足を運んで。