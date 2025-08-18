乱れがちだった運も週末には安定路線に。家族や同僚など近くにいる人との絆も深まります。仕事は有益なヒントをくれる人物が出現します。独立や転職も信用できる人に相談し動くと○。また、買い物運も好調。恋愛はモテモード。相手を虜にするアピールに優れていそう。