フレンドリーな魅力が輝く週。仕事も職場の空気を和ませる能力に優れます。レジャーは、日常とかけ離れた世界を味わえるスポットにツキあり。また、金運はシビアになり過ぎると停滞しそう。気をつけて。恋愛は、本命を決めずフランクな交際をエンジョイすると進展します。