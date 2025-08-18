人生観の彩りが変わる週。仕事も目指したい方向性がいきなり変わる暗示が。現状を淡々と過ごし風向きが変わるのを待ちましょう。健康面は波乱。熱中症に気をつけて。また、恋愛は人のロマンスを取り持つと出会い運がアップしそう。金運は貯めてきたお金を有意義に使えます。