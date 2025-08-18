メンタルが不安定だった人は、フラットな思考が戻ってくる週。対人面も○。パワー溢れる人物と意気投合しそう。また、仕事は頼られることがモチベーションアップに繋がります。チーム系の職種もツキあり。恋愛は、初対面から惹かれる相手に遭遇する暗示。天秤座も狙い目。