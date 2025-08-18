引き続き幸運週。予期せぬ収入が舞い込むなど金運も潤いが続きそう。仕事はクリエイティブな分野の人はメジャー路線を手にできる暗示。転職も積極的に動くとプラスの流れを掴めます。恋愛は自分に似た感性が本命に。反対に趣味や嗜好が真逆な人は避けたほうが賢明かも。