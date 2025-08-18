週末に行くほど運気は安定気流に。仕事は、提案したプランが気持ち良く通る暗示が。やりがいあることも発見できそう。ただ、美容はスキントラブルに注意。日焼け対策も万全に。金運はお金に関する学びにツキあり。恋愛は知人の誘いや紹介に乗ると運命に出会えるかも。