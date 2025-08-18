策士的な動きは運気を悪くことに。今週は、オンもオフも誠実な振る舞いを心がけましょう。また、美容は油断し太りそう。まめに体重を計りボディチェックは万全に。金運はゴールド系の小銭入れが財運アップグッズ。恋愛はパートナーに嘘や浮気がバレる恐れが。気をつけて。