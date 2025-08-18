持ち前の自由人気質が強まる週。仕事などで閉塞感に見舞われていた人は、新天地に繰り出す好機! 変幻自在に才能をアピールできる何かに巡り合えそう。また、金運は週末から上向き。リッチなバカンスもパワーチャージに。恋愛は外見だけにこだわると痛い目に遭うかも。