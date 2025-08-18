人生の転機になることが起こる予感が。ただ、ぼんやりしていると見逃しそう。今週は小さな変化でも心の中に留めておきましょう。金運は管理をしっかりしないとトラブルに遭うかも。投資もNG。恋愛はフランクな集まりや思考を凝らしたパーティーに出会いが潜んでいます。