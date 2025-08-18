全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。柔道女子７０キロ級で高橋南乃選手（大牟田３年）が、危なげなく連覇を成し遂げた。個人戦は男女合わせて１４階級実施される中、唯一の２年連続金メダリストになった。「高校柔道で一番の位置付けだったのでうれしい」と満足感に浸った。盤石の戦いに見えたが、不安があったという。