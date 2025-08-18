勤務先の栃木県立高校で女子更衣室に小型カメラを設置して女性を盗撮したとして、教諭の男が逮捕された事件で、男が「夜間に忍び込んで、何度もＳＤカードを交換していた」と供述していることが１５日、捜査関係者への取材で分かった。栃木県警は、男が人目のつかない時間帯を狙って盗撮の準備をしていたとみて調べている。男は宇都宮市、県立高校教諭の男（３８）。１３日に建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の容疑