【ジブチ共同】中谷元・防衛相は17日午後（日本時間同日夜）、訪問先のアフリカ東部ジブチでオマル外相と会談した。ジブチはアジアと欧州を結ぶ海上交通の要衝であるアデン湾に面し、海外唯一の自衛隊拠点がある。中谷氏は「アデン湾は日本の経済活動にとっても大変重要だ」と述べ、自衛隊による海賊対処活動の必要性を強調した。拠点は2011年に設置された。中東情勢が緊迫化した際には邦人退避に備えた自衛隊機の待機場所とし