大手総合商社として知られる「伊藤忠」と「丸紅」。その原点となったのは、1858年に初代伊藤忠兵衛がおこした、小さなビジネスだ。幕府が倒れ明治の新時代を迎える激動期にあって、巧みに業容を拡大した経営手腕の背景には、近江商人の思想があった。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。志士たちが血にまみれている頃初代忠兵衛は小さな商社を始めた総合商社の伊藤忠と丸紅を作