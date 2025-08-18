「ドジャース−パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は１点リードの七回に迎えた第４打席で中飛に倒れた。左腕のモレホーンと対戦。初球をファウルし、２球目の１００マイルはバックネットへのファウルとなり追い込まれた。３球目のスライダーをきれいに捉え、スタンドからは大歓声がわき起こったが打球はセンターのウォーニングゾーンで中堅手のグラブに収まった。第２打席に続き、フェンスオーバー