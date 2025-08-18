メ～テレ（名古屋テレビ） この地方では、週末に各地で花火大会が開催され、色鮮やかな花火が夏の夜空を彩りました。 17日、三重県熊野市の七里御浜海岸で開催された熊野大花火大会。 海に半円形の花を咲かせる名物の「海上自爆」など、およそ1万発の花火が打ち上げられました。 国の名勝天然記念物・鬼ヶ城の岩場や洞窟を利用するフィナーレの「鬼ヶ城大仕掛け」では、大迫力の演出に会場に訪れたおよそ12万