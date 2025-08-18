全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。女子高飛び込みでは幕張総合（千葉）の鈴木静玖選手（２年）が優勝した。鈴木選手は「優勝を狙って自分にプレッシャーをかけていたので、素直にうれしい。５本目に力んでしまい、思うような演技をできずに崩れかけたのが反省点だが、気持ちを立て直して序盤のリードを守り切れたことは