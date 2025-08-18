日本人はもちろん、外国人観光客にも高い人気を誇る「驚安の殿堂 ドン・キホーテ」。2025年6月13日には東京・新宿に「ドン・キホーテ新宿東南口別館」、同月25日には沖縄・那覇に「ドン・キホーテ国際通りくもじ店」というインバウンド（訪日外国人客）に特化した店舗を立て続けにオープンした。オープンから1カ月以上が過ぎ、実際に何が売れているのか、既存の店舗とは何が異なるのか。ドンキの「インバウンド特化型衛星店」エリ